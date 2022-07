Google nei guai, Enel X gli assesta un colpo durissivo ed il TAR del Lazio gli da supporto (Di sabato 23 luglio 2022) Oggetto del contendere: l’App JuicePass che, secondo Enel X, a causa di Google non godeva dell’interoperabilità necessaria per poter comunicare con il sistema Android Auto. Ed il TAR del Lazio sostiene il parere di Enel X e conferma la multa da oltre 100 milioni di Euro comminata al colosso di Mountain View dall’Antitrust. Scopriamo i dettagli. Il TAR del Lazio conferma la sanzione da 100 milioni di Euro comminata dall’Antitrust a Google lo scorso Maggio per abuso di posizione dominante nei confronti di Enel X – ComputerMagazine.itL’accusa era di abuso di posizione dominante. Lo scorso Maggio l’Antitrust ha comminato a Google una multa da 100 milioni di Euro. Ora il TAR del Lazio la conferma ed i giudici del tribunale amministrativo ... Leggi su computermagazine (Di sabato 23 luglio 2022) Oggetto del contendere: l’App JuicePass che, secondoX, a causa dinon godeva dell’interoperabilità necessaria per poter comunicare con il sistema Android Auto. Ed il TAR delsostiene il parere diX e conferma la multa da oltre 100 milioni di Euro comminata al colosso di Mountain View dall’Antitrust. Scopriamo i dettagli. Il TAR delconferma la sanzione da 100 milioni di Euro comminata dall’Antitrust alo scorso Maggio per abuso di posizione dominante nei confronti diX – ComputerMagazine.itL’accusa era di abuso di posizione dominante. Lo scorso Maggio l’Antitrust ha comminato auna multa da 100 milioni di Euro. Ora il TAR della conferma ed i giudici del tribunale amministrativo ...

