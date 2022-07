Di Battista: “Mi ricandido? Ma che ne so”. Ritratto di un simpatico Peter Pan (Di sabato 23 luglio 2022) Roma, 23 lug – Se Alessandro Di Battista fosse un libro sarebbe Il Grande Boh di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. Fosse una canzone sarebbe Ma che ne so, di Gabriella Ferri: “Che ne so di un posto migliore. Alla fine del buio solo parole. Nel disordine di tutto questo rumore”. In fibrillante attesa di capire cosa vuole davvero da se stesso, Dibba ci fa sapere che ancora non ha deciso se candidarsi oppure no. Con un video di ben 15 minuti pubblicato sulla sua seguitissima pagina Facebook, tra un’invettiva e l’altra, in attesa di chiarirsi le idee e dunque trovare il bandolo della matassa, ringrazia i fan. Rimandando qualsivoglia decisione al suo ritorno in Italia dalla Russia. “Ricandidarmi? Ancora non lo so” “Vi ringrazio, perché in tanti mi state scrivendo di ributtarmi nella mischia. Come sempre cerco di essere molto sincero, il che per qualcuno è la mia ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 23 luglio 2022) Roma, 23 lug – Se Alessandro Difosse un libro sarebbe Il Grande Boh di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. Fosse una canzone sarebbe Ma che ne so, di Gabriella Ferri: “Che ne so di un posto migliore. Alla fine del buio solo parole. Nel disordine di tutto questo rumore”. In fibrillante attesa di capire cosa vuole davvero da se stesso, Dibba ci fa sapere che ancora non ha deciso se candidarsi oppure no. Con un video di ben 15 minuti pubblicato sulla sua seguitissima pagina Facebook, tra un’invettiva e l’altra, in attesa di chiarirsi le idee e dunque trovare il bandolo della matassa, ringrazia i fan. Rimandando qualsivoglia decisione al suo ritorno in Italia dalla Russia. “Ricandidarmi? Ancora non lo so” “Vi ringrazio, perché in tanti mi state scrivendo di ributtarmi nella mischia. Come sempre cerco di essere molto sincero, il che per qualcuno è la mia ...

