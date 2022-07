Covid, allarme Iss: “In aumento infezioni non notificate e autodiagnosi” (Di sabato 23 luglio 2022) (Adnkronos) – In questa fase dell’epidemia di Covid-19, “caratterizzata dalla circolazione di varianti altamente trasmissibili, è verosimile che ci sia stato anche un aumento della quota di persone che hanno avuto un’infezione non notificata ai sistemi di sorveglianza per motivi legati sia alla mancata diagnosi che alla ‘autodiagnosi’. Questo fenomeno potrebbe portare alla sottostima del tasso di incidenza, e quindi del rischio relativo, e dell’efficacia vaccinale”. E’ l’allarme lanciato dall’Istituto superiore di sanità nel report esteso su Covid-19, pubblicato oggi. L’Iss registra poi “nell’ultima settimana la percentuale di reinfezioni Covid-19 sul totale dei casi segnalati risulta pari a 12%, in leggero aumento rispetto alla settimana precedente ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 23 luglio 2022) (Adnkronos) – In questa fase dell’epidemia di-19, “caratterizzata dalla circolazione di varianti altamente trasmissibili, è verosimile che ci sia stato anche undella quota di persone che hanno avuto un’infezione non notificata ai sistemi di sorveglianza per motivi legati sia alla mancata diagnosi che alla ‘’. Questo fenomeno potrebbe portare alla sottostima del tasso di incidenza, e quindi del rischio relativo, e dell’efficacia vaccinale”. E’ l’lanciato dall’Istituto superiore di sanità nel report esteso su-19, pubblicato oggi. L’Iss registra poi “nell’ultima settimana la percentuale di re-19 sul totale dei casi segnalati risulta pari a 12%, in leggerorispetto alla settimana precedente ...

