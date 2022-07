ATP Amburgo, Lorenzo Musetti: “Raggiungere la Finale è stata una sorpresa, darò tutto per vincere!” (Di sabato 23 luglio 2022) Una vittoria alla Musetti. E’ un po’ così che si potrebbe definire il risultato della semiFinale dell’ATP500 di Amburgo tra il toscano e l’argentino Francisco Cerundolo. Il successo del carrarino per 6-3 7-6(3) in poco più di un’ora e dieci è stata la perfetta rappresentazione del genio e anche un po’ della sregolatezza di Musetti. Non si è lontani dal vero nel descrivere in questo modo il tennis creativo di Lorenzo, capace di alternare colpi di grandissima qualità ad altri un po’ troppo arditi, come il servizio da sotto sul match-point nel secondo set. Queste però sono le caratteristiche dell’allievo di Simone Tartarini. E domani ci sarà la grande Finale contro Carlos Alcaraz. La sfida è affascinante perchè vedrà confrontarsi due dei tennisti più talentuosi del ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) Una vittoria alla. E’ un po’ così che si potrebbe definire il risultato della semidell’ATP500 ditra il toscano e l’argentino Francisco Cerundolo. Il successo del carrarino per 6-3 7-6(3) in poco più di un’ora e dieci èla perfetta rappresentazione del genio e anche un po’ della sregolatezza di. Non si è lontani dal vero nel descrivere in questo modo il tennis creativo di, capace di alternare colpi di grandissima qualità ad altri un po’ troppo arditi, come il servizio da sotto sul match-point nel secondo set. Queste però sono le caratteristiche dell’allievo di Simone Tartarini. E domani ci sarà la grandecontro Carlos Alcaraz. La sfida è affascinante perchè vedrà confrontarsi due dei tennisti più talentuosi del ...

