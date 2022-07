“West Nile” uccide 4 anziani: il metodo più efficace per difendersi (Di venerdì 22 luglio 2022) “West Nile”, quattro le persone morte in Italia a causa di questo virus. Vediamo come è possibile difendersi. Tutti i dettagli. Dall’inizio di giugno e fino al 19 luglio 2022… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 22 luglio 2022) “”, quattro le persone morte in Italia a causa di questo virus. Vediamo come è possibile. Tutti i dettagli. Dall’inizio di giugno e fino al 19 luglio 2022… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

repubblica : West Nile e altri virus tropicali. Il cambiamento climatico porta in Italia nuove malattie [di Elena Dusi] - Agenzia_Ansa : Morto in Veneto un anziano di 83 anni colpito dal virus West Nile trasmesso dalle zanzare. Un altro uomo, di giovan… - GiuliaTulla : West Nile e altri virus tropicali. Il cambiamento climatico porta in Italia nuove malattie - zazoomblog : Sanità: Iss 15 casi confermati di West Nile in Italia con 4 morti - #Sanità: #confermati #Italia #morti - umbriaOn : #Virus #Usutu in una #zanzara a San Liberato: il #Comune di #Narni emette l'#ordinanza -