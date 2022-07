_Morik92_ : Il #Bayern, forte dei 45mln (+5 di bonus) che incasserà per #Lewandowski, sferrerà una nuova offensiva per #deLigt.… - Gazzetta_it : Dal kebab alla casa in collina: la nuova Torino di Pogba, con moglie e figli - AlfredoPedulla : Nuovo incontro a #Milano poco fa tra #Pinto e l’agente di #Zaniolo. Le parti si riaggiorneranno, la #Juve aspetta nuova offerta per #deligt - sportli26181512 : Nuova #Juve, il primo test è quasi una Champions: Tre partite, amichevoli con Real e Barcellona: Allegri ha avuto t… - Paolo2571 : @Gazzetta_it la nuova juve???? con alex sandro desciglio rugani arthur.. e rabiot alla prox??? -

La Gazzetta dello Sport

TORINO - In America , alla scoperta della. Inizia la tournée negli Stati Uniti e si alza il velo sullacreatura di Allegri . Il mercato ha rilanciato in grande stile i bianconeri, con un terzetto di rinforzi che li riporta, almeno ...La prima conferenza americana di Massimiliano Allegri è anche l'occasione per rilanciare la sfida scudetto e per elogiare le mosse della società sul mercato. 'La Juventus come sempre parte per ... Allegri: "Curioso di vedere la nuova Juve. Abbiamo il dovere di vincere lo scudetto" L’idea di partenza prevede il francese mezzala sinistra, con Locatelli in regia e McKennie interno destro. Ciak, si gira la nuova Juve.(TUTTO mercato WEB) Juventus, Rabiot nella lista dei cedibili: interessa in Premier League, ma ancora nessun'offerta. vedi letture. Prima di fare nuove colpi in entrata, la Juventus si concentra sulle ...