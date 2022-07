Firma la presenza ma in sala operatoria non c’è: arrestato chirurgo (Di venerdì 22 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Gli interventi chirurgici si erano svolti e sulla documentazione c’era anche la sua Firma, ma della sua presenza in sala operatoria non è stata trovata traccia. E’ quanto la Procura di Napoli contesta a un medico al quale oggi i carabinieri del NAS del capoluogo campano, al termine di indagini che hanno preso spunto da alcune denunce, hanno notificato un provvedimento cautelare agli arresti domiciliari emesso dal gip. Il medico, specializzato in cardiologia, è gravemente indiziato di concorso in falso ideologico e materiale, violenza privata e violenza o minaccia per costringere a commettere un reato. Questi ultimi reati gli vengono contestati in quanto avrebbe costretto alcuni suoi collaboratori a menzionare la sua presenza nell’equipe malgrado in ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 22 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Gli interventi chirurgici si erano svolti e sulla documentazione c’era anche la sua, ma della suainnon è stata trovata traccia. E’ quanto la Procura di Napoli contesta a un medico al quale oggi i carabinieri del NAS del capoluogo campano, al termine di indagini che hanno preso spunto da alcune denunce, hanno notificato un provvedimento cautelare agli arresti domiciliari emesso dal gip. Il medico, specializzato in cardiologia, è gravemente indiziato di concorso in falso ideologico e materiale, violenza privata e violenza o minaccia per costringere a commettere un reato. Questi ultimi reati gli vengono contestati in quanto avrebbe costretto alcuni suoi collaboratori a menzionare la suanell’equipe malgrado in ...

anteprima24 : ** Firma la presenza ma in sala operatoria non c'è: arrestato #Chirurgo ** - Radio1Rai : Prevista nel pomeriggio, a #Istanbul, la firma dei rappresentanti di Mosca e Kiev, alla presenza del presidente tur… - AlbertoMilano64 : @ARIZONA49 @RaphaelRaduzzi @Alternativa_it Credo sia impossibile, anche se mi sembra l'abbiano fatto per i referend… - ProgettoLepanto : RT @ProgettoLepanto: 21 jul 2022 ore 20:45 - #Ucraina, Erdogan: domani firma accordo su export grano alla presenza del Segretario generale… - ProgettoLepanto : RT @ProgettoLepanto: ??21 jul 2022 ore 20:45 - #Ucraina, Erdogan: domani firma accordo su export grano alla presenza del Segretario generale… -