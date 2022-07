DIRETTA F1, GP Le Castellet 2022 LIVE: prende il via la FP2, Ferrari e Red Bull battagliano sul filo dei millesimi (Di venerdì 22 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CARLOS SAINZ PENALIZZATO 10 POSIZIONI: COSA E’ SUCCESSO COME STA MICHAEL SCHUMACHER? JEAN TODT: “GUARDO LE GARE CON LUI” 17.06 Magnussen sale in vetta in 1:35.942, ma Russell lo scalza per soli 40 millesimi. Ora Ocon al comando in 1:35.600 17.05 Zhou esordisce in 1:36.457 con Bottas a ruota, ma Mick Schumacher sale al comando in 1:36.329 17.04 I piloti si lanciano per il primo giro veloce, mentre ai box Ferrari e Red Bull regna la calma 17.03 Entrano in azione anche Alonso, Gasly e Stroll, a breve toccherà anche a Hamilton che nella FP1 ha lasciato spazio a De Vries 17.02 Bottas deve recuperare l’ora persa nella FP1, dato che al suo posto ha girato Kubica. In pista anche Magnussen, Ricciardo e Latifi 17.01 Subito in azione le Alfa Romeo, quindi Vettel, Ocon e ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACARLOS SAINZ PENALIZZATO 10 POSIZIONI: COSA E’ SUCCESSO COME STA MICHAEL SCHUMACHER? JEAN TODT: “GUARDO LE GARE CON LUI” 17.06 Magnussen sale in vetta in 1:35.942, ma Russell lo scalza per soli 40. Ora Ocon al comando in 1:35.600 17.05 Zhou esordisce in 1:36.457 con Bottas a ruota, ma Mick Schumacher sale al comando in 1:36.329 17.04 I piloti si lanciano per il primo giro veloce, mentre ai boxe Redregna la calma 17.03 Entrano in azione anche Alonso, Gasly e Stroll, a breve toccherà anche a Hamilton che nella FP1 ha lasciato spazio a De Vries 17.02 Bottas deve recuperare l’ora persa nella FP1, dato che al suo posto ha girato Kubica. In pista anche Magnussen, Ricciardo e Latifi 17.01 Subito in azione le Alfa Romeo, quindi Vettel, Ocon e ...

