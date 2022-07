Calciomercato Juventus, Arrivabene accelera per l’attaccante: le ultime (Di venerdì 22 luglio 2022) La Juventus è ancora alla ricerca di un vice Vlahovi? vista la permanenza difficile di Moise Kean che ha offerte da diverse squadre estere. Sull’agenda dei dirigenti bianconeri c’è il nome di Marko Arnautovic, attaccante del Bologna 33enne che nel suo ritorno in Serie A dopo diverse stagioni ha realizzato 14 goal. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l’austriaco nella giornata di oggi ha incontrato la dirigenza del Bologna ed ha confermato la volontà di vestire la maglia rossoblù per la prossima stagione, ma in caso di offerte da grandi club potrebbe salutare. Arnautovic Juventus Bologna Sulle sue orme oltre alla Juventus c’è anche il Napoli che però ha trovato in Simeone il profilo perfetto per fare il vice Oshimen. La squadra bianconera, dopo la partenza di Kean, proverà ad affondare il colpo finale per ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 22 luglio 2022) Laè ancora alla ricerca di un vice Vlahovi? vista la permanenza difficile di Moise Kean che ha offerte da diverse squadre estere. Sull’agenda dei dirigenti bianconeri c’è il nome di Marko Arnautovic, attaccante del Bologna 33enne che nel suo ritorno in Serie A dopo diverse stagioni ha realizzato 14 goal. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l’austriaco nella giornata di oggi ha incontrato la dirigenza del Bologna ed ha confermato la volontà di vestire la maglia rossoblù per la prossima stagione, ma in caso di offerte da grandi club potrebbe salutare. ArnautovicBologna Sulle sue orme oltre allac’è anche il Napoli che però ha trovato in Simeone il profilo perfetto per fare il vice Oshimen. La squadra bianconera, dopo la partenza di Kean, proverà ad affondare il colpo finale per ...

