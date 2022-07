Anticipazioni Don Matteo 9, la puntata di oggi 22 Luglio (Di venerdì 22 luglio 2022) Don Matteo non finisce mai di stupirci. Da lunedì 6 giugno, la fiction torna in onda dalla sesta stagione ma nel daytime di Rai 1, quindi dal lunedì al venerdì alle 14:30, due episodi al giorno. Dal 13 giugno, si cambia programmazione: sempre due episodi, ma anticipa l’orario, che sarà a partire dalle 14:00. «Testimone d’accusa» Un’amica del nostro caro parroco, dopo avergli confessato di aver tradito il marito, viene ridotta in fin di vita da un colpo di pistola. Cecchini affronta con la nipotina Martina il tema delle parolacce. «Prova d’amore» Cecchini viene contattato per partecipare a un gioco radiofonico. Intanto, Terence Hill sembra aver trovato il lavoro giusto per Tomas. Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di venerdì 22 luglio 2022) Donnon finisce mai di stupirci. Da lunedì 6 giugno, la fiction torna in onda dalla sesta stagione ma nel daytime di Rai 1, quindi dal lunedì al venerdì alle 14:30, due episodi al giorno. Dal 13 giugno, si cambia programmazione: sempre due episodi, ma anticipa l’orario, che sarà a partire dalle 14:00. «Testimone d’accusa» Un’amica del nostro caro parroco, dopo avergli confessato di aver tradito il marito, viene ridotta in fin di vita da un colpo di pistola. Cecchini affronta con la nipotina Martina il tema delle parolacce. «Prova d’amore» Cecchini viene contattato per partecipare a un gioco radiofonico. Intanto, Terence Hill sembra aver trovato il lavoro giusto per Tomas. Segui ZON.IT su Google News.

