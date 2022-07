US Open 2022, petizione per far giocare Novak Djokovic a New York (Di giovedì 21 luglio 2022) Quante possibilità ha Novak Djokovic di giocare gli US Open 2022? Stando a quanto riportano le cronache, poche e il motivo è legato al fatto che Nole, dal suo punto di vista, porterà avanti la sua posizione contraria al vaccino anti-Covid non rispettando le regole attualmente vigenti negli Stati Uniti. E’ bene sottolineare che gli organizzatori dello Slam di New York non richiedono ai giocatori di essere vaccinati, ma il veto scatta da parte dall’asset governativo che non consente l’ingresso ai cittadini stranieri che non hanno una vaccinazione completa. Una situazione, nei fatti, che Djokovic aveva già affrontato quando non poté disputare i Masters1000 di Indian Wells e Miami quest’anno. Ecco che i tifosi del serbo, preso atto della situazione, hanno deciso di ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022) Quante possibilità hadigli US? Stando a quanto riportano le cronache, poche e il motivo è legato al fatto che Nole, dal suo punto di vista, porterà avanti la sua posizione contraria al vaccino anti-Covid non rispettando le regole attualmente vigenti negli Stati Uniti. E’ bene sottolineare che gli organizzatori dello Slam di Newnon richiedono ai giocatori di essere vaccinati, ma il veto scatta da parte dall’asset governativo che non consente l’ingresso ai cittadini stranieri che non hanno una vaccinazione completa. Una situazione, nei fatti, cheaveva già affrontato quando non poté disputare i Masters1000 di Indian Wells e Miami quest’anno. Ecco che i tifosi del serbo, preso atto della situazione, hanno deciso di ...

