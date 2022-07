“Una furia quando ha saputo”. L’ultima scoperta su Totti e Ilary Blasi: “È tutta colpa sua” (Di giovedì 21 luglio 2022) Dieci giorni appena dal momento in cui Francesco Totti e Ilary Blasi hanno annunciato la loro separazione, ma le polemiche non si fermano. L’ex numero 10 della Roma e la ormai ex moglie sono sempre sotto la lente di ingrandimento del gossip. A lanciare L’ultima indiscrezione è il settimanale diretto da Riccardo Signoretti. Ma prima facciamo un passo indietro. Dopo una serie di smentite la conduttrice dell’Isola dei Famosi e l’ex capitano della Roma avevano annunciato l’addio tramite due comunicati all’agenzia Ansa. “Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile”, ha spiegato Francesco Totti. “Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 21 luglio 2022) Dieci giorni appena dal momento in cui Francescohanno annunciato la loro separazione, ma le polemiche non si fermano. L’ex numero 10 della Roma e la ormai ex moglie sono sempre sotto la lente di ingrandimento del gossip. A lanciareindiscrezione è il settimanale diretto da Riccardo Signoretti. Ma prima facciamo un passo indietro. Dopo una serie di smentite la conduttrice dell’Isola dei Famosi e l’ex capitano della Roma avevano annunciato l’addio tramite due comunicati all’agenzia Ansa. “Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile”, ha spiegato Francesco. “Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione ...

lalamentela_ : RT @ShariseRosi: A furia di metterci una pietra sopra mi son fatto la villa di lusso - kurz23 : @antoluigi54 @PoliticaPerJedi Ancora con la favola del l'inceneritore? Non è che a furia di raccontare una balla un… - AnnamariaGalav2 : RT @aforista_l: A furia di votare il meno peggio va a finire che ha la meglio il più peggio. [sì, lo so che più peggio non è corretto, suv… - SimoneFalangone : Il vero problema è che a furia di attaccare la politica abbiamo una classe dirigente senza meta. È percepibile l’a… - valmancer0000 : @LucaBizzarri Prendi una mentina per l'alito. A furia di mettere la lingua in certi pertugi, sai... -