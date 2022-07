Salvini e Meloni, tutto a tempo record: una svolta impensabile dopo la crisi (Di giovedì 21 luglio 2022) Ci sarebbero stati "ripetuti contatti" tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini in questa giornata frenetica trascorsa al Senato. Il primo, stando a fonti parlamentari citate dal tempo, ci sarebbe stato intorno alle 13. Poi ne sarebbero seguiti altri a cascata, mentre si faceva sempre più profonda la crisi all'interno della maggioranza di Mario Draghi. Stando a quanto trapelato, la presidente di Fratelli d'Italia avrebbe insistito con il segretario della Lega sulla necessità di voto anticipato "per il bene dell'Italia e del centrodestra". Alla fine Lega e Forza Italia hanno approvato la linea Meloniana, dicendo che avrebbero votato sì solo alla propria risoluzione e non a quella presentata da Pier Ferdinando Casini. Proprio su quest'ultima - molto scarna, prevedeva solo l'approvazione delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Ci sarebbero stati "ripetuti contatti" tra Giorgiae Matteoin questa giornata frenetica trascorsa al Senato. Il primo, stando a fonti parlamentari citate dal, ci sarebbe stato intorno alle 13. Poi ne sarebbero seguiti altri a cascata, mentre si faceva sempre più profonda laall'interno della maggioranza di Mario Draghi. Stando a quanto trapelato, la presidente di Fratelli d'Italia avrebbe insistito con il segretario della Lega sulla necessità di voto anticipato "per il bene dell'Italia e del centrodestra". Alla fine Lega e Forza Italia hanno approvato la lineaana, dicendo che avrebbero votato sì solo alla propria risoluzione e non a quella presentata da Pier Ferdinando Casini. Proprio su quest'ultima - molto scarna, prevedeva solo l'approvazione delle ...

