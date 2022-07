Ronaldo torna in Serie A, la destinazione è totalmente inaspettata! (Di giovedì 21 luglio 2022) Intreccio di cartellini che sembra destinato a riportare Cristiano Ronaldo in Serie A, la partenza di un Big a sbloccare subito l’affare PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La clamorosa indiscrezione è stata lanciata poco fa da Sportmediaset e sarebbe il nuovo colpo di scena del calciomercato di Serie A. Cristiano Ronaldo nonostante le Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di giovedì 21 luglio 2022) Intreccio di cartellini che sembra destinato a riportare CristianoinA, la partenza di un Big a sbloccare subito l’affare PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La clamorosa indiscrezione è stata lanciata poco fa da Sportmediaset e sarebbe il nuovo colpo di scena del calciomercato diA. Cristianononostante le Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

infoitsport : Clamoroso Ronaldo, torna in Serie A: 90 milioni di euro - Chivas01233895 : @marcoluo @giosonio @FBiasin Dybala è stato semplicemente messo alla porta, Ronaldo si è pentito ma indietro non s… - LucaParry85 : Un altro esempio di Leonardo vola in Brasile per far firmare pato e Thiago Leonardo mica aveva il potere di firma.… - RickyBianchini : @sandro542 @JuveReTweet @juventusfc Si torna al discorso della programmazione: non puoi farti trovare sempre imprep… - KunGrax : @NandoPiscopo1 @Spina14_acm Ok, allora spiegami come hanno coperto tutti questi acquisti negli ultimi anni. Vlahov… -