Napoli, non solo Kim Min-Jae dal Fenerbahçe: spunta un nome nuovo (Di giovedì 21 luglio 2022) Napoli e Fenerbahçe negli ultimi anni si sono incontrati più volte per parlare di calciomercato. Nel 2019 gli azzurri prelevarono Eljif Elmas dai gialloblù di Turchia e quest’anno il nome in arrivo dai Balcani è quello di Kim Min-Jae per sostituire Kalidou Koulibaly. Calciomercato Napoli Bayindir (Getty Images)Calciomercato Napoli: piace Bayindir del Fenerbahçe Altay Bayindir è il nome che ha sondato il Napoli con il Fenerbahçe dopo Kim Min-Jae. Gli azzurri, com’è noto, stanno cercando un nuovo portiere da affiancare ad Alex Meret e hanno pensato all’attuale numero uno dei turchi. Classe ’98, Bayindir ha il contratto in scadenza nel 2023 ed è uno dei portieri attenzionati dall’area scouting del club azzurro ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 21 luglio 2022)negli ultimi anni si sono incontrati più volte per parlare di calciomercato. Nel 2019 gli azzurri prelevarono Eljif Elmas dai gialloblù di Turchia e quest’anno ilin arrivo dai Balcani è quello di Kim Min-Jae per sostituire Kalidou Koulibaly. CalciomercatoBayindir (Getty Images)Calciomercato: piace Bayindir delAltay Bayindir è ilche ha sondato ilcon ildopo Kim Min-Jae. Gli azzurri, com’è noto, stanno cercando unportiere da affiancare ad Alex Meret e hanno pensato all’attuale numero uno dei turchi. Classe ’98, Bayindir ha il contratto in scadenza nel 2023 ed è uno dei portieri attenzionati dall’area scouting del club azzurro ...

