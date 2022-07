La scena di “Don’t look up” che è diventata una triste realtà | VIDEO (Di giovedì 21 luglio 2022) I negazionisti del cambiamento climatico sbarcano anche nella televisione inglese. Ed ecco che nel corso di un programma di approfondimento giornalistico andato in onda su GB News, i telespettatori si sono trovati davanti a una scena che avevano già potuto “ammirare” guardando il film “Don’t look up”: un meteorologo espone tutti gli effetti nefasti dell’ondata di caldo che ha colpito e sta imperversando su tutto il Vecchio Continente e la conduttrice lo interrompere accusandolo di essere troppo pessimista. A clip from Don’t look Up, and then a real TV interview that just happened pic.twitter.com/CokQ5eb3sO — Ben Phillips (@benphillips76) July 20, 2022 “Don’t look up” diventa realta? durante una trasmissione britannica Il confronto tra quell’iconica ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) I negazionisti del cambiamento climatico sbarcano anche nella televisione inglese. Ed ecco che nel corso di un programma di approfondimento giornalistico andato in onda su GB News, i telespettatori si sono trovati davanti a unache avevano già potuto “ammirare” guardando il film “up”: un meteorologo espone tutti gli effetti nefasti dell’ondata di caldo che ha colpito e sta imperversando su tutto il Vecchio Continente e la conduttrice lo interrompere accusandolo di essere troppo pessimista. A clip fromUp, and then a real TV interview that just happened pic.twitter.com/CokQ5eb3sO — Ben Phillips (@benphillips76) July 20, 2022 “up” diventa realta? durante una trasmissione britannica Il confronto tra quell’iconica ...

