Governo: in corso assemblea gruppi Pd con Letta (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - E' in corso l'assemblea congiunta dei gruppi parlamentari Pd nella sala del Mappamondo alla Camera con il segretario Enrico Letta. Leggi su iltempo (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - E' inl'congiunta deiparlamentari Pd nella sala del Mappamondo alla Camera con il segretario Enrico

marcodimaio : Putin mentre assiste alle “operazioni politiche speciali” in corso in Italia ad opera dei “suoi” ragazzi gialloverd… - AlexBazzaro : *Governo: al Senato riunione Lega con Salvini =* AGI0247 3 POL 0 R01 / Governo: al Senato riunione Lega con Salvin… - Agenzia_Ansa : Il Senato conferma la fiducia al governo approvando la risoluzione di Casini con 95 voti a favore e 38 contrari. I… - TV7Benevento : Governo: in corso assemblea gruppi Pd con Letta - - Jacknero62 : @rumarno2 @agorarai @edorixi @TomMiGiuntella si, ma se Conte voleva passare all'opposizione, doveva ritirare i mini… -