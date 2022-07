Draghi voto 5, caduto nella morsa di Letta e del Pd Salvini 7, Berlusconi 8. Conte n.c. per pietà cristiana (Di giovedì 21 luglio 2022) Mario Draghi, voto 5. Rimandato a settembre sperando che sia lui a gestire le elezioni. Politicamente è caduto nella morsa di Enrico Letta e degli uomini del Pd che lo circondano a Palazzo Chigi, Funiciello in testa. Lo hanno illuso con il salvagente piddino e lui ci è cascato... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 21 luglio 2022) Mario5. Rimandato a settembre sperando che sia lui a gestire le elezioni. Politicamente èdi Enricoe degli uomini del Pd che lo circondano a Palazzo Chigi, Funiciello in testa. Lo hanno illuso con il salvagente piddino e lui ci è cascato... Segui su affaritaliani.it

gparagone : #Draghi se ne deve andare perché è una SCIAGURA. Si vada al voto! #elezioni #crisidigoverno #ItalExit #LiberiDiScegliere - smenichini : Assentarsi dal voto di fiducia: cioè far cadere #Draghi senza prendersi la responsabilità di averlo fatto. Ma almen… - Corriere : ?? Scioglimento delle Camere e voto anticipato a ottobre. Salvo miracoli dell’ultim’ora, sembra questo il destino de… - DestSociale : RT @distefanoTW: Questo #Governo infame era troppo vicino alla scadenza della legislatura per rimanere in piedi. La verità è che i partiti… - antomariateres1 : RT @CastellinoLuigi: La destra ha fatto cadere il governo draghi,perché forte nei sondaggi ha preso la palla al balzo,per andare al voto,co… -