Cagliari-Benevento d’accordo per Lapadula, ma la cessione non è ancora vicina (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’accordo tra le due società è praticamente siglato ma l’affare non è ancora fatto. Il futuro di Gianluca Lapadula potrebbe essere a Benevento come a Cagliari, tutto dipenderà esclusivamente da lui. Il club sardo, forte della cessione di Joao Pedro che ha portato nelle casse societarie oltre sei milioni di euro, si è ripresentato al tavolo del Benevento con maggiori convinzioni. La Strega chiede due milioni di euro per il cartellino e il divario tra domanda e offerta si è assottigliato notevolmente, ora la palla passa all’attaccante. Il Cagliari chiede un ridimensionamento dell’ingaggio attualmente percepito nel Sannio (un milione e settecentomila euro annuali), l’italo-peruviano vorrebbe un triennale che non vada ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– L’accordo tra le due società è praticamente siglato ma l’affare non èfatto. Il futuro di Gianlucapotrebbe essere acome a, tutto dipenderà esclusivamente da lui. Il club sardo, forte delladi Joao Pedro che ha portato nelle casse societarie oltre sei milioni di euro, si è ripresentato al tavolo delcon maggiori convinzioni. La Strega chiede due milioni di euro per il cartellino e il divario tra domanda e offerta si è assottigliato notevolmente, ora la palla passa all’attaccante. Ilchiede un ridimensionamento dell’ingaggio attualmente percepito nel Sannio (un milione e settecentomila euro annuali), l’italo-peruviano vorrebbe un triennale che non vada ...

