Roma, al via le "Notti bianche" per riqualificare gli attraversamenti pedonali: ecco dove (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma– Parte oggi, 20 luglio 2022, la prima di una serie di "Notti bianche" dedicate alla riqualificazione degli attraversamenti pedonali cancellati o rovinati dal passaggio delle automobili. I lavori avranno inizio dalla cosiddetta ansa barocca, cioè dagli attraversamenti pedonali della viabilità principale dall'area delimitata dai Lungotevere Tor di Nona e Marzio, da Corso Rinascimento e Corso Vittorio Emanuele II. Contemporaneamente il Municipio I provvederà al rifacimento delle zebrature della viabilità locale: saranno interessate le zone di piazza S. Apollinare, piazza S. Agostino, piazza Pasquino, via di S. Pantaleo, piazza di S. Pantaleo, via del Teatro Valle e Via della Scrofa. L'obiettivo di questa campagna è quello di migliorare la qualità della vita ...

