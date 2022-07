Reazione a Catena, andrà in onda il 20 luglio 2022? Cosa sta succedendo (Di mercoledì 20 luglio 2022) Reazione a Catena è senza dubbio uno dei programmi più apprezzati dai telespettatori italiani. Dal 2019 la trasmissione è condotta da Marco Liorni, che riscuote molto gradimento per la sua bravura nel dirigere il game show. Tornato in onda per la sedicesima edizione lo scorso 6 giugno, Reazione a Catena si è presentato con la formula di sempre, con le due squadre formate ognuna da tre persone che si danno battaglia nelle otto prove che caratterizzato il game show. La squadra che vince la puntata torna in quella successiva in qualità di campione in carica. Reazione a Catena va in onda su Rai 1 nella fascia preserale durante il periodo estivo, pertanto prima del TG1 delle 20:30. Tuttavia, nella giornata di oggi, mercoledì 20 luglio ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 20 luglio 2022)è senza dubbio uno dei programmi più apprezzati dai telespettatori italiani. Dal 2019 la trasmissione è condotta da Marco Liorni, che riscuote molto gradimento per la sua bravura nel dirigere il game show. Tornato inper la sedicesima edizione lo scorso 6 giugno,si è presentato con la formula di sempre, con le due squadre formate ognuna da tre persone che si danno battaglia nelle otto prove che caratterizzato il game show. La squadra che vince la puntata torna in quella successiva in qualità di campione in carica.va insu Rai 1 nella fascia preserale durante il periodo estivo, pertanto prima del TG1 delle 20:30. Tuttavia, nella giornata di oggi, mercoledì 20...

