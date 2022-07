Mineracqua, Fortuna “Costi +25%, per il settore tempesta perfetta” (Di mercoledì 20 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo avuto due momenti, il primo tra gennaio e inizio febbraio, prima dello scoppio della guerra in Ucraina, quando c'è stato un fortissimo aumento di tutti i Costi delle materie prime, trainato dal gas e dall'aumento del costo dell'energia. Questo ha comportato anche un effetto speculativo sulle materie prime che non si trovavano, e che per noi che siamo imprese energivore ha comportato un aumento dei Costi del 15 per cento. Poi dal 24 febbraio, con l'inizio della guerra in Ucraina, c'è stata un'ulteriore escalation di Costi, indotta dall'aumento del gas ma anche da effetti di carattere speculativo. Che ha significato per noi un ulteriore aumento dei Costi del 10 per cento”. Lo dice Ettore Fortuna, vicepresidente di Mineracqua, intervistato da Claudio Brachino ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo avuto due momenti, il primo tra gennaio e inizio febbraio, prima dello scoppio della guerra in Ucraina, quando c'è stato un fortissimo aumento di tutti idelle materie prime, trainato dal gas e dall'aumento del costo dell'energia. Questo ha comportato anche un effetto speculativo sulle materie prime che non si trovavano, e che per noi che siamo imprese energivore ha comportato un aumento deidel 15 per cento. Poi dal 24 febbraio, con l'inizio della guerra in Ucraina, c'è stata un'ulteriore escalation di, indotta dall'aumento del gas ma anche da effetti di carattere speculativo. Che ha significato per noi un ulteriore aumento deidel 10 per cento”. Lo dice Ettore, vicepresidente di, intervistato da Claudio Brachino ...

