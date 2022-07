Il Bologna prova il colpo in difesa, trattativa con l’Ajax (Di mercoledì 20 luglio 2022) Dopo il mancato affondo per Lovato e Caldara, il Bologna continua la caccia a un difensore. La stampa olandese racconta che i rossoblù... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 20 luglio 2022) Dopo il mancato affondo per Lovato e Caldara, ilcontinua la caccia a un difensore. La stampa olandese racconta che i rossoblù...

Pubblicità

sportli26181512 : Il Bologna prova il colpo in difesa, trattativa con l’Ajax: Dopo il mancato affondo per Lovato e Caldara, il Bologn… - R0BBERT0NE : @_valegenni A Bologna, Milano, Torino. Prova ad abitare in una piccola provincia... - Fantacalcio : Bologna, Sartori prova il colpo Schuurs: contatti con l'Ajax - la_helka : @AdrianaSpappa Solo i leccaculo. Facciamo una prova: mandiamolo a passeggiare in centro a Roma, Milano, Bologna o a… - torcia86 : @Pasqual77468403 Vai dal Bologna e con qualche formula prova a prendere Theate , prova a pescare in Belgio/Olanda d… -