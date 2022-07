I video di disastri aerei su TikTok

(Di mercoledì 20 luglio 2022) È ormai un anno che nei momenti di pausa mi capita di sfogliare, lo faccio sovrappensiero giusto per passare un po’ il tempo, all’inizio era molto divertente, l’algoritmo mi mostrava principalmente cose leggere che mi strappassero un sorriso. Poi col passare del tempo sempre l’algoritmo si è accorto che su certi contenuti (fuffa) ci rimanevo più tempo, e tutt’a un tratto oltre a animali che fanno cose buffe e gente che cucina piatti ipercalorici il mio feed si è trasformato. Sono finito in un tunnel fatto dicon gente che urla che si sta per schiantare in aereo, montaggi di titoli di giornali fatti ad hoc per spaventare contro i vaccini e altre amenità simili. Purtroppo, anche senza mettere cuoricini a specifici, l’algoritmo che controlla l’app sa qualiguardiamo per più secondo, sa quanto il ...

