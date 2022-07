FIFA 23 | Aperti i Pre Order su Amazon

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Il leader mondiale dell’e-commerce.it ha da poco reso disponibili i predel nuovo simulatore calcistico23 atteso per il 30 settembre. Electronic Arts ha presentato oggi EA SPORTS23 e la prossima evoluzione della tecnologia HyperMotion2, che stabilisce un nuovo standard di gioco realistico e coinvolgente sul campo.23 conterrà per la prima volta squadre di club femminili con l’inclusione della Barclays Women’s Super League e della Division 1 Arkema al momento del lancio, ampliando la sua posizione di esperienza calcistica più autentica al mondo. I giocatori potranno inoltre vivere l’apice del calcio internazionale maschile e femminile in23, con la Coppa del Mondo maschileQatar 2022 e la Coppa del Mondo femminile ...

FIFA 23 vuole essere il canto del cigno dell'amore tra EA e la FIFA Iniziamo il percorso di avvicinamento all'uscita di FIFA 23 tra nuove sfide, nuove modalità, nuovi avversari e nuove giocate… Sviluppatore / Publisher: EA Vancouver/EA Romania / Electronic Arts Prezzo ...