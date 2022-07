Conte: "Draghi ha avuto atteggiamento sprezzante" (Di mercoledì 20 luglio 2022) "Oggi era l'occasione per confrontarsi in modo ufficiale e ricevere da Draghi impegni precisi sulle misure che gli italiani attendono, quelle priorità che avevamo indicato nell'agenda di governo. Invece questa discussione... Leggi su europa.today (Di mercoledì 20 luglio 2022) "Oggi era l'occasione per confrontarsi in modo ufficiale e ricevere daimpegni precisi sulle misure che gli italiani attendono, quelle priorità che avevamo indicato nell'agenda di governo. Invece questa discussione...

Pubblicità

La7tv : #lariachetira @FranBorgonovo (La Verità): 'Non trovo una cosa buona o utile che abbia fatto il governo Draghi da qu… - pietroraffa : Nel discorso di Draghi non c'è nulla in risposta alle richieste di Conte né a quelle di Salvini. Il messaggio è chi… - CarloCalenda : Letta ha chiesto, imprudentemente, a #Draghi di vederlo. Allora Salvini e Berlusconi si sono offesi e chiedono a Dr… - MariMario1 : RT @strange_days_82: Draghi si era messo d'accordo con Mattarella e Letta per far fuori la Lega dal Governo, infatti Letta era andato a sup… - jacopo_iacoboni : Unica domanda ora è: alle elezioni in ottobre, Letta - il più grande e leale sostenitore di Draghi e dei valori eur… -