About You, Yoox e Zalando, la moda si unisce per il clima (Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – About You, Yoox Net-a-Porter e Zalando collaborano e lavorano insieme con lo scopo comune di ridurre le emissioni di anidride carbonica all'interno delle proprie value chain e nel settore della moda. I tre retailer online lanciano una piattaforma di apprendimento online per supportare i propri brand partner nella definizione di obiettivi in linea con la scienza al fine di ridurre le proprie emissioni di gas serra. Questa iniziativa costituisce un elemento fondamentale dei rispettivi percorsi verso la salvaguardia del clima, ciascuno con ambiziosi obiettivi di riduzione già fissati con Science based targets initiative (Sbti). Questo programma su misura sarà disponibile senza costi aggiuntivi per i partner brand di About You, Yoox Net-a-Porter e ...

