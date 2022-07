Torino | Vagnati | 'Bremer? Con l'Inter l'incontro è andato bene' E sulla Juve

Pubblicità

Glongari : Pressing alto per il futuro di #Bremer. L’#Inter spinge e l’agente del brasiliano incontra il direttore sportivo de… - hbk_89 : RT @mirkonicolino: #Vagnati, dt del Torino su #Bremer a Sky: 'Abbiamo cenato, è andato tutto bene con l’#Inter. Fatta una bella chiacchiera… - SPalermo91 : RT @mirkonicolino: #Vagnati, dt del Torino su #Bremer a Sky: 'Abbiamo cenato, è andato tutto bene con l’#Inter. Fatta una bella chiacchiera… - vendesizzo : RT @ToroGoal: ??Le parole di #Vagnati a @DiMarzio dopo l'incontro con gli agenti di #Bremer: “Stiamo parlando sia con @Inter sia con @juvent… - GIUSPEDU : RT @mirkonicolino: #Vagnati, dt del Torino su #Bremer a Sky: 'Abbiamo cenato, è andato tutto bene con l’#Inter. Fatta una bella chiacchiera… -

Commenta per primo Dopo l'incontro con i dirigenti dell'Inter e il summit con il dt Davidee l'entourage di Gleison Bremer, il presidente del, Urbano Cairo , è intervenuto ai microfoni di Sky Sport confermando la trattativa con la Juventus per la cessione del difensore. Ma ...Lotito chiede 5 milioni Ilè alla ricerca di un sostituto di Gleison Bremer. Il brasiliano ... Tanti i nomi sul taccuino di Davide: Wout Faes del Reims e Francesco Acerbi della ...E' ormai una corsa a due tra Inter e Juventus per aggiudicarsi il cartellino di Gleison Bremer. La società bianconera nelle ultime ore ha superato quella nerazzurra nella corsa al difensore del Torino ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...