"Chi è davvero Fedez": la vip smaschera il rapper, quello che pochi sanno (Di martedì 19 luglio 2022) Fedez, Tananai e Mara Sattei: la loro favola musicale continua. Ovunque. Adesso parla Mara Sattei, che è una delle protagoniste dell'ultimo tormentone estivo: una hit che vola. Adesso lei, ex allieva di Amici, spiega per filo e per segno in una lunga intervista qualcosa in più su Fedez. Soprattutto com'è Fedez fuori dai social. Una lunga intervista a Il Corriere della sera in cui sorella di "The Supreme" svela di essere stata contattata da Fedez, che le ha fatto sentire il pezzo. I due non si conoscevano personalmente, ma c'era stima reciproca. Poi è arrivato l'incontro. "Si è creata anche una bella armonia", dice ancora nel corso dell'intervista. E sicuramente per la Sattei si è trattato di una nuova sfida. "Passiamo tanto tempo insieme e ci stiamo divertendo. Penso che siamo proprio tre mondi differenti ed è stato ...

