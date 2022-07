(Di martedì 19 luglio 2022) ROMA – “Trent’anni dalla strage di via d’Amelio. La mafia uccise Paolo, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Un. La loro è una storia d’impegno, sacrificio e dedizione per difendere i valori di legalità, giustizia e libertà in cui hanno creduto. Sono i nostri valori, sono i nostri eroi”. E’ quanto afferma la ministra dell’autonomia e degli affari regionali, Mariastella(foto), nel trentennale della morte di Paolo. L'articolo L'Opinionista.

Pubblicità

Lopinionista : Borsellino, Gelmini: 'Un gesto feroce contro donne e uomini dello Stato' -

Italpress

Neanche la "malfamata" Riformariuscì in un simile taglio sull'istruzione. La scuola l'ho ... magistrato italiano conosciuto per aver guidato il Pool antimafia con Falcone enella ...... al tempo Mariastella. Non se n'è fatto ancora nulla. Ma oggi c'è una scadenza per la ...della scuola materna e del centro polifunzionale del quartiere 'Scuola Materna Falcone e' - 4,... Gelmini "Dal Governo riforme per dare forza alle autonomie" Agenzia di stampa Italpress ROMA - "Trent’anni dalla strage di via d’Amelio. La mafia uccise Paolo Borsellino, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina ...Milano, 19 lug. (askanews) - "Trent'anni dalla strage di Via d'Amelio. La mafia uccise Paolo Borsellino, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Un ges ...