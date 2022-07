Atletica, Dalia Kaddari: “Ho avuto bellissime sensazioni, felice di aver fatto un buon tempo quando più conta” (Di martedì 19 luglio 2022) Dalia Kaddari centra l’obiettivo della vigilia e si qualifica per le semifinali dei 200 metri ai Campionati Mondiali di Atletica leggera 2022, in corso di svolgimento in questi giorni a Eugene (Oregon, USA). La giovane sarda classe 2001 ha infatti superato le batterie aggiudicandosi il terzo posto nella prima serie in 22?75, record personale stagionale non omologabile perché ottenuto con vento a favore di 2,5 m/s. “Sono davvero felice. L’obiettivo era passare il turno e andare in semifinale. Ho fatto un buon tempo, sono davvero contento per averlo fatto quando più conta. Mi sono trovata veramente bene, ho avuto delle bellissime sensazioni“, dichiara ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022)centra l’obiettivo della vigilia e si qualifica per le semifinali dei 200 metri ai Campionati Mondiali dileggera 2022, in corso di svolgimento in questi giorni a Eugene (Oregon, USA). La giovane sarda classe 2001 ha infatti superato le batterie aggiudicandosi il terzo posto nella prima serie in 22?75, record personale stagionale non omologabile perché ottenuto con vento a favore di 2,5 m/s. “Sono davvero. L’obiettivo era passare il turno e andare in semifinale. Houn, sono davvero contento perlopiù. Mi sono trovata veramente bene, hodelle“, dichiara ...

