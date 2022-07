Amici, Sissi pazzesca così: vestitino corto e forme in vista (Di martedì 19 luglio 2022) Uno dei volti principali del talent di Canale 5, ha rivoluzionato il suo look e preso in contropiede i fan. Proviamo a capire di chi si tratta. La sua partecipazione ad Amici 21 aveva riscosso molto apprezzamento tra il pubblico sintonizzato da casa. Inoltre la ragazza è stata conosciuta più per uno stile acqua e sapone, mentre ad attirare le attenzioni sembravano essere più le sue indubbie qualità artistiche. Adesso, forse complice la bella stagione, anche Sissi, all’anagrafe Silvia Cesana, si mostra secondo un look completamente rivoluzionato. In scena ad Amici ha incantato mostrando tutta la sua passione per la musica e per il canto in particolare. Al momento le sue quotazioni sono decisamente in ascesa e tutto lascia presagire di essere all’inizio di una brillante carriera promettente di numerosi successi.In più, ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 19 luglio 2022) Uno dei volti principali del talent di Canale 5, ha rivoluzionato il suo look e preso in contropiede i fan. Proviamo a capire di chi si tratta. La sua partecipazione ad21 aveva riscosso molto apprezzamento tra il pubblico sintonizzato da casa. Inoltre la ragazza è stata conosciuta più per uno stile acqua e sapone, mentre ad attirare le attenzioni sembravano essere più le sue indubbie qualità artistiche. Adesso, forse complice la bella stagione, anche, all’anagrafe Silvia Cesana, si mostra secondo un look completamente rivoluzionato. In scena adha incantato mostrando tutta la sua passione per la musica e per il canto in particolare. Al momento le sue quotazioni sono decisamente in ascesa e tutto lascia presagire di essere all’inizio di una brillante carriera promettente di numerosi successi.In più, ...

