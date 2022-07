Rossella Fiamingo bronzo ai Mondiali di scherma in Egitto (Di lunedì 18 luglio 2022) IL CAIRO (Egitto) (ITALPRESS) – Rossella Fiamingo conquista il bronzo nella spada femminile ai Mondiali di scherma al Cairo. La siciliana dei Carabinieri, 31 anni compiuti lo scorso 14 luglio, numero 4 del ranking, ha vinto il primo assalto 15-6 contro la dominicana Violeta Ramirez Peguero e poi si è presa la rivincita sull’ucraina Vlada Kharkova, che l’aveva battuta nella finale europea di Antalya a giugno, imponendosi col punteggio di 15-9. Negli ottavi successo alla priorità 15-14 contro la francese Auriane Mallo, mentre la certezza della medaglia è arrivata al turno successivo con la vittoria per 15-11 contro l’estone Nelli Differt. In semifinale con la tedesca Alexandra Ndolo, l’argento olimpico individuale a Rio2016 ha ceduto 15-10. In precedenza erano state eliminate Mara ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 18 luglio 2022) IL CAIRO () (ITALPRESS) –conquista ilnella spada femminile aidial Cairo. La siciliana dei Carabinieri, 31 anni compiuti lo scorso 14 luglio, numero 4 del ranking, ha vinto il primo assalto 15-6 contro la dominicana Violeta Ramirez Peguero e poi si è presa la rivincita sull’ucraina Vlada Kharkova, che l’aveva battuta nella finale europea di Antalya a giugno, imponendosi col punteggio di 15-9. Negli ottavi successo alla priorità 15-14 contro la francese Auriane Mallo, mentre la certezza della medaglia è arrivata al turno successivo con la vittoria per 15-11 contro l’estone Nelli Differt. In semifinale con la tedesca Alexandra Ndolo, l’argento olimpico individuale a Rio2016 ha ceduto 15-10. In precedenza erano state eliminate Mara ...

