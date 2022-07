Roma | Lapo Elkann | «Felice per Dybala e Mourinho»

(Di lunedì 18 luglio 2022)ha commentato l’ormai imminente passaggio di PauloallaPauloè sbarcato in Portogallo per cominciare la sua avventura alla. Attraverso i propri social,ha commentato il passaggio della Joya in giallorosso. IL COMMENTO – «per Paulo, José ed i tifosi. In bocca al lupo».per Paulo, José ed i tifosi. In bocca al ?—(@) July 18, 2022 L'articolo proviene da Calcio News 24.

