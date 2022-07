Quanti parlamentari M5S potrebbero mollare Conte per aiutare la nascita di un Draghi bis? (Di lunedì 18 luglio 2022) Lo strappo della scorsa settimana rischia di avere effetti ancor più nefasti all’interno della galassia pentastellata. Dopo la doppia mancata fiducia (prima alla Camera e poi al Senato) al dl Aiuti e al governo, dopo numerosi incontri e riunioni, dopo annunci, appelli e messaggi distopici inviati a Palazzo Chigi, si sta facendo sempre più spazio l’ipotesi di una nuova scissione all’interno del M5S. Non tutti, infatti, sembrano intenzionati a voler seguire, ancora, la linea dettata da Giuseppe Conte e sono in corso grandi manovre in vista delle tanto attese comunicazioni parlamentari di Mario Draghi in programma mercoledì. Nuova scissione M5S, Quanti sarebbero i parlamentari pronti a mollare Conte Assemblee infinite e incontri (tra il fisico e il virtuale) che stanno ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) Lo strappo della scorsa settimana rischia di avere effetti ancor più nefasti all’interno della galassia pentastellata. Dopo la doppia mancata fiducia (prima alla Camera e poi al Senato) al dl Aiuti e al governo, dopo numerosi incontri e riunioni, dopo annunci, appelli e messaggi distopici inviati a Palazzo Chigi, si sta facendo sempre più spazio l’ipotesi di una nuova scissione all’interno del M5S. Non tutti, infatti, sembrano intenzionati a voler seguire, ancora, la linea dettata da Giuseppee sono in corso grandi manovre in vista delle tanto attese comunicazionidi Marioin programma mercoledì. Nuova scissione M5S,sarebbero ipronti aAssemblee infinite e incontri (tra il fisico e il virtuale) che stanno ...

Pubblicità

neXtquotidiano : Quanti parlamentari #M5S potrebbero mollare #Conte per aiutare la nascita di un #Draghibis? - TheRealCoso : @paola_zadra Il conto si fa rapidamente. Basta contare quanti voteranno la fiducia al governo. Tolti quelli dal tot… - florinarazvan : RT @AmyShel88829821: Manifestazione spontanea!! ?? ?? ?? ?? ?? ?? Si, come no! Quanti sono i parenti dei parlamentari che perderanno il vitalizio… - TheAnalogueCops : @SereScandellari 5stelle a quanto alle prossime elezioni, al 4%? Ma soprattutto quanti parlamentari resteranno con Conte mercoledì? - balda125 : RT @AmyShel88829821: Manifestazione spontanea!! ?? ?? ?? ?? ?? ?? Si, come no! Quanti sono i parenti dei parlamentari che perderanno il vitalizio… -