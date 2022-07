Manila Nazzaro, madrina e conduttrice di un evento benefico | I dettagli (Di lunedì 18 luglio 2022) Manila Nazzaro a settembre sarà madrina e conduttrice di un importante evento benefico: ecco i dettagli emersi L’ex gieffina Manila Nazzaro dopo la partecipazione al reality show di Canale 5 non si è più fermata. Lo scorso settembre l’ex Miss Italia ha varcato la porta rossa della Casa del Grande Fratello Vip iniziando una nuova avventura televisiva come concorrente. La sua avventura all’interno del reality show si è conclusa ad un passo dal gran finale. Dopo la parentesi vissuta all’interno della Casa, l’ex gieffina ha lavorato senza sosta su nuovi progetti. La Nazzaro infatti in collaborazione con Sophie Milano ha lanciato la sua prima capsule di make-up riscotendo un clamoroso successo. Negli ultimi mesi inoltre ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 18 luglio 2022)a settembre saràdi un importante: ecco iemersi L’ex gieffinadopo la partecipazione al reality show di Canale 5 non si è più fermata. Lo scorso settembre l’ex Miss Italia ha varcato la porta rossa della Casa del Grande Fratello Vip iniziando una nuova avventura televisiva come concorrente. La sua avventura all’interno del reality show si è conclusa ad un passo dal gran finale. Dopo la parentesi vissuta all’interno della Casa, l’ex gieffina ha lavorato senza sosta su nuovi progetti. Lainfatti in collaborazione con Sophie Milano ha lanciato la sua prima capsule di make-up riscotendo un clamoroso successo. Negli ultimi mesi inoltre ...

