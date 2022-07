L'Europa colpita da una siccità "senza precedenti" (Di lunedì 18 luglio 2022) Dopo tre anni di caldo eccezionale, l'inaridimento del suolo in diversi Paesi europei sta accelerando e l'acqua si sta esaurendo pericolosamente. "Stiamo assistendo a una siccità senza precedenti in molte parti d'Europa"... Leggi su today (Di lunedì 18 luglio 2022) Dopo tre anni di caldo eccezionale, l'inaridimento del suolo in diversi Paesi europei sta accelerando e l'acqua si sta esaurendo pericolosamente. "Stiamo assistendo a unain molte parti d'"...

Pubblicità

maxfurini : RT @Gazzettino: Caldo, previsioni meteo:da lunedì picchi di 42 gradi in Italia. Pianura Padana la più colpita. Record di incendi in Europa… - Gazzettino : Caldo, previsioni meteo:da lunedì picchi di 42 gradi in Italia. Pianura Padana la più colpita. Record di incendi in… - news_mondo_h24 : Caldo record, incendi in Spagna, Grecia ed Europa del Sud - paglialunga00 : RT @Giordy39221323: @BubuCc3 @GiuseppeConteIT “odiato dal palazzo perché è il migliore” ma sul serio? I dati del suo operato sono tutt’altr… - Giordy39221323 : @stellainblack Primato di morti ed economia in crisi più colpita in Europa non sono bei risultati.Danno delle masch… -