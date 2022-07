Crisi governo, Lega tra ‘basta a M5S-Pd’ e ‘via Conte e restiamo’ (Di lunedì 18 luglio 2022) (Adnkronos) – La “stima per Draghi” e l’incertezza della situazione visto che “ancora non sappiamo se andremo al voto o no”. Aprendo l’assemblea con i gruppi parlamentari, Matteo Salvini, dopo l’applauso collettivo dei quasi 200 senatori e deputati della Lega, non mette sul tavolo le sue carte, la ‘soluzione’ alla Crisi di governo. Anzi: “Sono qui soltanto per ascoltarvi”, dice rivolto ai parlamentari presenti in massa nella nuova auletta dei gruppi alla Camera. Che prendono la parola ad uno ad uno. Emerge una Lega su due posizioni, tra chi chiede di fare uno sforzo e proseguire con Conte, senza i Cinque Stelle, e qualcuno che pensa già al voto “perché non ne possiamo più non solo di Conte ma anche del Pd”. Dai due capigruppo si riportano a Salvini gli umori dei parlamentari del ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 18 luglio 2022) (Adnkronos) – La “stima per Draghi” e l’incertezza della situazione visto che “ancora non sappiamo se andremo al voto o no”. Aprendo l’assemblea con i gruppi parlamentari, Matteo Salvini, dopo l’applauso collettivo dei quasi 200 senatori e deputati della, non mette sul tavolo le sue carte, la ‘soluzione’ alladi. Anzi: “Sono qui soltanto per ascoltarvi”, dice rivolto ai parlamentari presenti in massa nella nuova auletta dei gruppi alla Camera. Che prendono la parola ad uno ad uno. Emerge unasu due posizioni, tra chi chiede di fare uno sforzo e proseguire con, senza i Cinque Stelle, e qualcuno che pensa già al voto “perché non ne possiamo più non solo dima anche del Pd”. Dai due capigruppo si riportano a Salvini gli umori dei parlamentari del ...

