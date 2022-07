Amici 22, torna Arisa: chi verrà sostituito tra i professori (Di lunedì 18 luglio 2022) A volte ritornano: è il caso di Arisa, ex coach di canto di Amici 20 che nell’edizione successiva del talent di Maria De Filippi è passata in Rai per partecipare a Ballando con le Stelle. Secondo Tv Blog, infatti, Arisa – pseudonimo di Rosalba Pippa – tornerà a far parte del cast di professori di Amici 22, ma resta da capire cosa succederà e chi sostituirà tra gli attuali coach di canto. Per adesso ci sarebbero Rudy Zerbi (confermato), Lorella Cuccarini (fortemente confermata per volontà della stessa Maria De Filippi), mentre Anna Pettinelli potrebbe essere sostituita da Michele Bravi, il cantante che attualmente sta partecipando ai casting di Amici 22. Sarà invece Arisa a sostituire la Pettinelli? Oppure verrà aggiunto un banco ai ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 18 luglio 2022) A volte rino: è il caso di, ex coach di canto di20 che nell’edizione successiva del talent di Maria De Filippi è passata in Rai per partecipare a Ballando con le Stelle. Secondo Tv Blog, infatti,– pseudonimo di Rosalba Pippa – tornerà a far parte del cast didi22, ma resta da capire cosa succederà e chi sostituirà tra gli attuali coach di canto. Per adesso ci sarebbero Rudy Zerbi (confermato), Lorella Cuccarini (fortemente confermata per volontà della stessa Maria De Filippi), mentre Anna Pettinelli potrebbe essere sostituita da Michele Bravi, il cantante che attualmente sta partecipando ai casting di22. Sarà invecea sostituire la Pettinelli? Oppureaggiunto un banco ai ...

