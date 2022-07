Vangelo di oggi 17 Luglio 2022 | Lc 10 | 38-42 | Video commento

(Di domenica 17 luglio 2022) Ascoltiamo ildi domenica 17, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c’è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta”. “Luca mostra l’atteggiamento orante del credente, che sa stare alla presenza L'articolodi17: Lc 10,38-42proviene da La Luce di Maria.

Pubblicità

santegidionews : La scelta di Floribert di opporsi alla corruzione è stata il frutto di una vita che si è radicata nel Vangelo vissu… - matteo_manuela : #Vangelo di oggi con una song dei @Maddalens #twittomelia - matteo_manuela : Il #Vangelo di oggi in una song. #twittomelia #omelia #Preghiera #Vangelodioggi #Vangelodelladomenica - Paola7460 : RT @BeppeBort: La memoria mariana della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo credo che sia la chiave di lettura più bella della pagina nel… - BGrisafi : RT @CiaoKarol: Vangelo del giorno, domenica 17 luglio 2022. Lettura e Commento: ‘Maria ha scelto la parte migliore’: Il Vangelo del giorno,… -

... ma uniti 'in fraternità, nella direzione che Gesù indica nel': lo scrive Papa Francesco in ... Pubblichiamo una traduzione dallo spagnolo del messaggio, reso noto, di Francesco. Saluto con ...Cosa ha da dire al mondo diquesto sacerdote religioso della Compagnia di Gesù vissuto in un'... È questo legame 'vissuto dal buon padre Filippo, che ci rende testimoni delin questo mondo'.Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c’è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore ...Il sacerdote trentino don Ivan Maffeis, 58 anni, nativo di Pinzolo e attuale parroco a Rovereto San Marco è il nuovo arcivescovo metropolita di Perugia-Città della Pieve. Lo ha nominato oggi papa Fran ...