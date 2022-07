Traffico Roma del 17-07-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 17 luglio 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati in studio Tiziano remondi ilsulla principale rete viaria della capitale In occasione della festa dei Noantri questa mattina dalle 9 alle 11 è prevista la corsa dei Noantri gara podistica non competitiva per le strade del rione Trastevere la manifestazione Partirà da Largo San Giovanni De matha giungerà in piazza Giuditta Tavani Arquati dopo aver attraversato diverse piazze deviazioni anche per le linee di bus proseguono i lavori su via Ardeatina che resta chiusa per Raccordo Anulare e la rotatoria di via di Tor Pagnotta nelle due direzioni la riapertura in programma per il 5 di agosto in occasione del concerto di ultimo questa sera al Circo Massimo chiusure su via del Circo Massimo piazzale Ugo La Malfa via della Greca e via dell'Ara massima di Ercole ...