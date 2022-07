Quando va in onda Mina Settembre 2? Questa sera il finale della prima stagione su Rai1 (Di domenica 17 luglio 2022) Quando va in onda Mina Settembre 2? Dopo la presentazione dei palinsesti e la notizia della fine delle riprese, i fan finalmente possono chiedersi Quando torneranno in tv Mina e i suoi per capire come evolverà la sua vita dopo le sconvolgenti scoperte su suo padre e cosa ne sarà del triangolo amoroso in cui è impelagata. Salvo cambiamenti, Mina Settembre 2 andrà in onda dal 25 Settembre su Rai1 nella serata della domenica e andrà avanti fino alla prima settimana di novembre (il 6 è previsto il finale) per un totale di sei serate. La sinossi della nuova stagione ... Leggi su optimagazine (Di domenica 17 luglio 2022)va in2? Dopo la presentazione dei palinsesti e la notiziafine delle riprese, i fan finalmente possono chiedersitorneranno in tve i suoi per capire come evolverà la sua vita dopo le sconvolgenti scoperte su suo padre e cosa ne sarà del triangolo amoroso in cui è impelagata. Salvo cambiamenti,2 andrà indal 25sunellatadomenica e andrà avanti fino allasettimana di novembre (il 6 è previsto il) per un totale di seite. La sinossinuova...

