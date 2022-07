Oroscopo Branko lunedì 18 luglio 2022 | quali saranno i segni fortunati di oggi?

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 17 luglio 2022)18.Una nuova settimana sta per cominciare:, pronti per ricominciare la routine di lavoro e/o studio? Infatti non tutti sono andati in vacanza e per coloro che restano gli impegni quotidiani si fanno sentire. Ma come andrà questa giornata? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni dell’amato astrologo! Previsioni: Ariete, Toro e GemelliAriete: Hai molti pensieri nella testae l’impegni ti sommergono. Non preoccuparti per eventual ritardi o contrattempi, recupero da domani.Toro: È come se qualcosa ti stesse sfuggendo di mano e non riuscissi a ...