MultiVersus: un nuovo trailer per l’inizio dell’Open Beta! (Di domenica 17 luglio 2022) Tramite comunicato stampa, Warner Bros ha indicato la data d’inizio dell’Open Beta di MultiVersus con un nuovo gameplay trailer in cui è stato finalmente presentato il gigante di ferro: scopriamo insieme tutti i dettagli La nostra speranza più grande, così come già scritto nella corposa anteprima, basata sull’alpha chiusa a cui abbiamo partecipato, che vi abbiamo portato qualche tempo fa e che potete trovare cliccando qui, è che MultiVersus si riveli essere molto più di un semplice clone di Smash Bros con i personaggi Warner Bros. Le potenzialità, lo ammettiamo, ci sono tutte, nonostante le nostre riserve iniziali. E anche la stessa azienda sembra puntare molto sul titolo. Warner Bros Games ha infatti annunciato, tramite comunicato stampa, che l’Open Beta di MultiVersus sarà ... Leggi su tuttotek (Di domenica 17 luglio 2022) Tramite comunicato stampa, Warner Bros ha indicato la data d’inizioBeta dicon ungameplayin cui è stato finalmente presentato il gigante di ferro: scopriamo insieme tutti i dettagli La nostra speranza più grande, così come già scritto nella corposa anteprima, basata sull’alpha chiusa a cui abbiamo partecipato, che vi abbiamo portato qualche tempo fa e che potete trovare cliccando qui, è chesi riveli essere molto più di un semplice clone di Smash Bros con i personaggi Warner Bros. Le potenzialità, lo ammettiamo, ci sono tutte, nonostante le nostre riserve iniziali. E anche la stessa azienda sembra puntare molto sul titolo. Warner Bros Games ha infatti annunciato, tramite comunicato stampa, che l’Open Beta disarà ...

Pubblicità

tuttoteKit : #MultiVersus: un nuovo trailer per l'inizio dell'Open Beta! #PC #PS4 #PS5 #WarnerBrosGames #XboxOne #XboxSeriesS… - PokeMillennium : MultiVersus: annunciata una open beta e un nuovo personaggio per lo Smash di Warner Bros. Articolo di @MaryEEvee_… - PlayStationBit : Il team di @wbgames ha pubblicato un nuovo #trailer per l'atteso @multiversus, svelando anche la data della… - Nerdmovieprod : MultiVersus: il nuovo trailer svela il gigante di ferro e la data dell’open #MultiVersus #PlayerFirstGames #WBGames - Tech_Gaming_it : MultiVersus: Uscita, nuovo Trailer e dettagli per il free to play -