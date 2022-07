Le difficoltà per Szczesny enormi: la Juventus corre ai ripari così (Di domenica 17 luglio 2022) Wojciech Szczesny ha più volte dichiarato di non voler rimanere alla Juve, per questo motivo adesso è pronto a fare le valigie in futuro. Wojciech Szczesny è sicuramente uno dei migliori portieri della Juventus della sua storia, in particolar modo perché il polacco è stato determinante per riuscire a far dimenticare un mito assoluto come Gigi Buffon, ma nonostante questo alcune sue dichiarazioni hanno lasciato davvero molto perplessi, considerando infatti come lui abbia espressamente richiesto la cessione da Torino. LaPresseUno dei grandi obiettivi della Juventus è sempre stato quello di blindare la porta nel miglior modo possibile, cercando di avere dei numeri uno che potessero dare grande sicurezza alla retroguardia e regalassero così dei momenti di grande calcio con parate eccezionali. Ecco dunque ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 17 luglio 2022) Wojciechha più volte dichiarato di non voler rimanere alla Juve, per questo motivo adesso è pronto a fare le valigie in futuro. Wojciechè sicuramente uno dei migliori portieri delladella sua storia, in particolar modo perché il polacco è stato determinante per riuscire a far dimenticare un mito assoluto come Gigi Buffon, ma nonostante questo alcune sue dichiarazioni hanno lasciato davvero molto perplessi, considerando infatti come lui abbia espressamente richiesto la cessione da Torino. LaPresseUno dei grandi obiettivi dellaè sempre stato quello di blindare la porta nel miglior modo possibile, cercando di avere dei numeri uno che potessero dare grande sicurezza alla retroguardia e regalasserodei momenti di grande calcio con parate eccezionali. Ecco dunque ...

Pubblicità

silvia_sb_ : La cosa grave è che qui si fa ancora confusione sulle responsabilità delle difficoltà economiche, dell’aumento dei… - pdnetwork : Il conto di questa #crisidigoverno è rovinoso già ora. Il #PNRR e l’#Agendasociale, pensata per aiutare milioni di… - Mov5Stelle : Abbiamo lavorato sempre per un confronto sereno sui problemi, offrendo senza riserva il nostro contributo per perve… - apavo75 : RT @Pinucci63757977: Pietà per #Travaglio che agisce per gratitudine verso Conte che due anni fa' ha salvato il @fattoquotidiano con un mut… - eia58 : RT @ALaudadio: Solo in Italia può accadere che un poveraccio senza qualità come Conte metta in difficoltà un grande come Draghi. Mi auguro… -