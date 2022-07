Intelligenza Artificiale: le macchine hanno coscienza? (Di domenica 17 luglio 2022) Le dichiarazioni rilasciate poche settimane fa dall’ingegnere di Google, secondo cui uno dei BOT della stessa Google si è dimostrato “senziente”, capace cioè di produrre idee senza bisogno di supporto umano, hanno causato confusione e opinioni contrastanti all’interno del settore tech. Parole che hanno diviso l’opinione pubblica e gli esperti in due fazioni nettamente contrapposte: da un lato i sostenitori della visione di Blake Lemoine e dall’altro coloro che invece ritengono quelle dello studioso parole prive di fondamenta poiché ritengono impossibile l’autonomia delle macchine. In uno scenario di contrasto, diventa sostanzialmente impossibile riuscire a capire chi ha ragione e chi torto, in virtù anche del fatto che latitano le prove scientifiche che possano confermare totalmente una delle due posizioni. Un tema ricorrente come ... Leggi su bergamonews (Di domenica 17 luglio 2022) Le dichiarazioni rilasciate poche settimane fa dall’ingegnere di Google, secondo cui uno dei BOT della stessa Google si è dimostrato “senziente”, capace cioè di produrre idee senza bisogno di supporto umano,causato confusione e opinioni contrastanti all’interno del settore tech. Parole chediviso l’opinione pubblica e gli esperti in due fazioni nettamente contrapposte: da un lato i sostenitori della visione di Blake Lemoine e dall’altro coloro che invece ritengono quelle dello studioso parole prive di fondamenta poiché ritengono impossibile l’autonomia delle. In uno scenario di contrasto, diventa sostanzialmente impossibile riuscire a capire chi ha ragione e chi torto, in virtù anche del fatto che latitano le prove scientifiche che possano confermare totalmente una delle due posizioni. Un tema ricorrente come ...

