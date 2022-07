ATP Gstaad 2022 | Flavio Cobolli | Giulio Zeppieri e Andrea Vavassori vanno ko nel tabellone di qualificazione

Leggi su oasport

(Di domenica 17 luglio 2022) Non ci saranno altri italiani oltre Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego sulla terra rossa di, in Svizzera. Quest’oggi erano impegnati tre azzurri neldi, ma tutti hanno subito una sconfitta che ha visto immediatamente fermare il loro cammino sulla terra rossa rossocrociata. Il primo a scendere in campo è stato: l’azzurro se l’è giocata alla morte con Nicolas Jarry, ex numero 38 al mondo che sta riscalando le classifiche dopo la squalifica per doping in passato, ma alla fine si è dovuto arrendere con il punteggio di 7-6 7-5 e non riuscirà dunque a giocare il suo quarto match a livello ATP. Più netta nel primo pomeriggio la sconfitta di: il francese Corentin Moutet è stato superiore in ogni aspetto del gioco e ...