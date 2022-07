Traffico Roma del 16-07-2022 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

LuceverdeDevi trovarti in studio Tiziana Arimondi poco ilsulla principale rete viaria della capitale unica segnalazione lungo la carreggiata interna del raccordo anulare dove per un incidente Ci sono tratti tra Laurentina e Pontina nel pomeriggio alle 18 la processione della Madonna de Noantri a Trastevere i partecipanti partiranno dalla chiesa di Sant'Agata in largo San Giovanni De matha per raggiungere la Basilica di San crisogono in Piazza Sonnino dopo aver percorso diverse vie tra le quali Viale Trastevere via della Lungaretta via Morosini Piazza San Cosimato e Piazza Sonnino chiusure e deviazioni al passaggio dei partecipanti e deviazioni per diverse linee di bus proseguono poi lavori su via Ardeatina che resta chiusa tra il raccordo anulare la rotatoria di via di Tor Pagnotta nelle due ...