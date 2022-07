The Voice Senior, chi è Cosetta Gigli: tutte le curiosità sulla concorrente del talent-show (Di sabato 16 luglio 2022) Il nome Cosetta Gigli è ormai noto ai più grazie alla partecipazione al famoso talent show di successo The Voice Senior e inoltre, siamo a conoscenza del fatto che corrisponda a un’artista particolarmente legata al genere dell’operetta.Ma chi è esattamente questa eclettica, lodevole e apprezzatissima cantante e cosa sappiamo davvero della sua vita privata e carriera musicale? Scopriamolo insieme. Vita e carriera di Cosetta Gigli Nata nel 1960 a Lucca, dove ancora oggi vive, Cosetta Gigli si è diplomata in canto lirico nel 1994 al Conservatorio “Boccherini” di Lucca, dopo di che, diventando soprano, ha dato vita alla compagnia L’allegra Operetta.Successivamente, ha collaborato con una delle maggiori compagnie del ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 16 luglio 2022) Il nomeè ormai noto ai più grazie alla partecipazione al famosodi successo Thee inoltre, siamo a conoscenza del fatto che corrisponda a un’artista particolarmente legata al genere dell’operetta.Ma chi è esattamente questa eclettica, lodevole e apprezzatissima cantante e cosa sappiamo davvero della sua vita privata e carriera musicale? Scopriamolo insieme. Vita e carriera diNata nel 1960 a Lucca, dove ancora oggi vive,si è diplomata in canto lirico nel 1994 al Conservatorio “Boccherini” di Lucca, dopo di che, diventando soprano, ha dato vita alla compagnia L’allegra Operetta.Successivamente, ha collaborato con una delle maggiori compagnie del ...

