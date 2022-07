Summer trend: pelle sana e abbronzatura 100% Made in Sicily con Radicalia by Sikelia Ceutical (Di sabato 16 luglio 2022) pelle sana e abbronzatura vitaminica? Sikelia Ceutical porta gli elementi della terra siciliana nella cosmesi per un’estate all’insegna del benessere e della bellezza naturale Desiderare una pelle sana, luminosa e baciata dal sole utilizzando prodotti bio e naturali è un trend in continua ascesa non solo oltreoceano ma anche – e soprattutto – in Italia. Da Miriam Leone a Diletta Leotta, alle più mediterranee Francesca Chillemi e Mariagrazia Cucinotta, tante le celebrities che, anche quest’anno, optano per un’abbronzatura naturale e a ridotto impatto ambientale. Un modo eco friendly, sano e smart per affrontare la stagione più calda partendo da ciò che la natura offre e ponendosi come unico obiettivo il benessere personale e ... Leggi su 361magazine (Di sabato 16 luglio 2022)vitaminica?porta gli elementi della terra siciliana nella cosmesi per un’estate all’insegna del benessere e della bellezza naturale Desiderare una, luminosa e baciata dal sole utilizzando prodotti bio e naturali è unin continua ascesa non solo oltreoceano ma anche – e soprattutto – in Italia. Da Miriam Leone a Diletta Leotta, alle più mediterranee Francesca Chillemi e Mariagrazia Cucinotta, tante le celebrities che, anche quest’anno, optano per un’naturale e a ridotto impatto ambientale. Un modo eco friendly, sano e smart per affrontare la stagione più calda partendo da ciò che la natura offre e ponendosi come unico obiettivo il benessere personale e ...

Pubblicità

drezzyit : Accessori: 10 pezzi chiave da non lasciarsi sfuggire con i saldi Leggi qui: - maaxxx95 : @pietrosversion ma perché deve tornare perché cruel summer ha 750 mila streams al giorno al posto di 500 mila per u… - carlo_pepper : In uscita domani sul mio canale YouTube Pepper Queer ore 14:00 - BHXG90bis : RT @fanpage: Annalisa è tornata sul palco al fianco dei Boomdabash, si è esibita sulle note di Tropicana sul palco del #TIMSummerHits . Per… - GossipPop1 : RT @fanpage: Annalisa è tornata sul palco al fianco dei Boomdabash, si è esibita sulle note di Tropicana sul palco del #TIMSummerHits . Per… -